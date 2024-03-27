"الفارس": مبادرة "السعودية الخضراء" خارطة طريق رائدة لمستقبل أكثر استدامةً

أكد محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن تخصيص مجلس الوزراء يوم السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة والتزامهما الراسخ بالتصدي لتداعيات تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال مبادرة السعودية الخضراء.
وأفاد بأن المملكة تمضي بخطى ثابتة تعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لمبادرة السعودية الخضراء، والتي تجسد التزامها بتعزيز الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ويترجم دورها المحوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، كما يعكس حرصها على توعية وإشراك أفراد المجتمع من خلال مساهمتهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما يعد جزءًا من مساعيها في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وفق رؤية المملكة 2030.
وثمّن دور الهيئة العامة للأمن الغذائي بإطلاق مبادرة لزراعة (50) ألف شجرة؛ إضافة إلى مشاركة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بدوراته الثلاثة، وتسليط الضوء على دور البرنامج من خلال الحفاظ على البيئة بالتقليل من كميات الفقد والهدر الغذائي بالمملكة.
وأكد "الفارس" في ختام كلمته أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل تطلعات القيادة في بناء مستقبل أكثر استدامةً من خلال رسم خارطة طريق رائدة وواضحة لحماية البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي من كل النواحي، بما يحقق المستهدفات الطموحة للمبادرة المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التشجير وحماية المناطق البرية والبحرية.