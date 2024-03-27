"الفارس": مبادرة "السعودية الخضراء" خارطة طريق رائدة لمستقبل أكثر استدامةً

وأفاد بأن المملكة تمضي بخطى ثابتة تعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لمبادرة السعودية الخضراء، والتي تجسد التزامها بتعزيز الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ويترجم دورها المحوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، كما يعكس حرصها على توعية وإشراك أفراد المجتمع من خلال مساهمتهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما يعد جزءًا من مساعيها في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وفق رؤية المملكة 2030.