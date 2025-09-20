السعودية تدعم اليمن بمليار و380 مليون ريال.. دفعة جديدة لتعزيز الاقتصاد

وتؤكد هذه المبادرة أن المملكة لا تنظر إلى اليمن من منظور الجوار الجغرافي فقط، بل من زاوية أخوية واستراتيجية طويلة الأمد، واضعةً مصلحة الشعب اليمني ضمن أولوياتها، في رسالة واضحة بأن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.