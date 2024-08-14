"الأمير تركي بن محمد بن فهد" ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم العلي السالم الصباح

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، قام الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة لدولة الكويت الشقيقة، نقل خلالها تعازي ومواساة القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني.