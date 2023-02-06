"لتبقى": 8 نصائح قبل وبعد شراء السيارة توفر في الوقود

حددت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى"، 8 نصائح تضمن توفير الطاقة لقائدي المركبات؛ مشددة على أهمية التعرف على تلك النصائح والالتزام بها.
ووفق إنفوجراف "لتبقى"، هناك نصائح قبل شراء السيارة، وأخرى بعد شرائها، يجب التقيد بها مجتمعة؛ لضمان تحقيق أقصى وفر في الوقود.
ودعت قبل شراء السيارة، إلى اختيار السيارات ذات النطاق الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة؛ لافتة إلى أن هناك سيارات كثيرة، بعضها في نطاقات ملونة عدة؛ إلا أن المركبات ذات النطاق الأخضر هي الأكثر وفرًا في استهلاك الوقود، والنصيحة الثانية هي ضرورة التأكد من مصداقية بطاقة الوقود والمعلومات الواردة فيها عبر تطبيق "تأكد".
وتطرقت "لتبقى" إلى النصائح الموفرة للطاقة بعد شراء السيارة، ونصحت في الأولى باستخدام تطبيقات الخرائط أثناء القيادة، من أجل توفير الوقت والجهد في الوصول إلى الجهة المطلوبة في أسرع وقت، وهو ما يضمن التقليل من استهلاك الوقود في البحث العشوائي عن الجهة المطلوبة.
كما نصحت ملاك السيارات باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة الصانعة؛ لضمان الحصول على أفضل أداء للماكينة، بأقل قدر من الطاقة.
وفي نصيحتها الثالثة دعت "لتبقى" إلى إحماء السيارة بما لا يزيد على 30 ثانية فقط، وقالت إن الإحماء أكثر ذلك يدخل ضمن هدر الطاقة.. وفي النصيحة الرابعة حذّر المركز من تحميل السيارة بأوزان كبيرة؛ مشيرًا إلى أن الأحمال الزائدة ترفع من نسبة استهلاك الوقود.
وتركزت النصيحة الخامسة على عدم السرعة أثناء السير، وعدم التباطؤ المتكرر؛ مما يساعد على هدر مزيد من الوقود؛ ناصحة بالصيانة الدورية للسيارة، لضمان الحصول على أفضل أداء لجميع أجهزة السيارة؛ في إشارة إلى أن عدم الصيانة الدورية يتسبب في أعطال بعض أجزاء السيارة التي تستهلك طاقة أعلى.