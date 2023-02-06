"لتبقى": 8 نصائح قبل وبعد شراء السيارة توفر في الوقود

ودعت قبل شراء السيارة، إلى اختيار السيارات ذات النطاق الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة؛ لافتة إلى أن هناك سيارات كثيرة، بعضها في نطاقات ملونة عدة؛ إلا أن المركبات ذات النطاق الأخضر هي الأكثر وفرًا في استهلاك الوقود، والنصيحة الثانية هي ضرورة التأكد من مصداقية بطاقة الوقود والمعلومات الواردة فيها عبر تطبيق "تأكد".