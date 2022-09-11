"كرة قدم وتنس ومذياع".. مَشاهد ساحرة للترفيه بعهد "المؤسس" تُوثقها "الدارة"

خلت المصادر التاريخية من ذكر الحدائق والمزارع في جدة إلا بعض أشجار النخيل المحيطة ببعض المساجد؛ لذلك نجد بعض الرحالة يذكرون أن المقتدر ماديًّا من سكان مكة كان يقضي أيام الصيف الحارة في الطائف؛ حيث يوجد منازل لبعض الأسر هناك؛ إلا أن الغالبية من أهل مكة يذهبون إلى جدة فهي المكان الوحيد للترفيه بعد الطائف، ومما يثير الانتباه عدم إشارة المصادر إلى منشط ترويحي مهم لمدينة جدة وهو الرحلات البحرية.

ومن الممارسات الترويحية التي كانت شائعة بشكل كبير في منطقة مكة وبخاصة مدينة الطائف سباق الخيول العربية وسباق الجمال وهذه الرياضة تكثر بين أهل نجد الذين قَدِموا إلى مكة وأقاموا فيها.