مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة ثلاثينية من "الأورام الرحمية" مع المحافظة على قدرتها على الإنجاب

واستطردت د.الخليلي قائلة أن العملية أجريت وفقاً للخطة العلاجية، وتكللت بالنجاح التام وبدون مضاعفات، وتم نقل المريضة مباشرة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت "4" أيام منومة، تحسنت خلالها حالتها الصحية باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة، قبل أن تغادر المستشفى لاحقاً وهي بحالة صحية جيدة، وقد تخلصت من كافة الأعراض التي قادتها إلى المستشفى حيث توقف النزيف، وانتهى انتفاخ وضغط البطن والآلام.