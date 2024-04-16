مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة ثلاثينية من "الأورام الرحمية" مع المحافظة على قدرتها على الإنجاب

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عملية ناجحة لسيدة عمرها "35"عاماً، تم فيها استئصال أورام ليفية ضخمه حجمها مجتمعة حوالي "18" سنتيمتر مكعب، مع المحافظة على الرحم، وأنهت العملية معاناتها مع جملة من الأعراض الحادة التي ألقت بظلال قاتمة على حياتها، وحد من قدرتها على ممارسة مهامها اليومية، ذكرت ذلك د. رشا الخليلي استشارية جراحة النساء والولادة رئيس الفريق الطبي المعالج.
التي قالت أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من نزيف حاد مستمر وغزارة بالدورة وشعور بالضغط الشديد في الحوض وانتفاخ بالبطن، علماً بأنها كانت قد خضعت قبل نحو "5" أعوام لعملية استئصال أورام ليفية من الرحم.
وأضافت د. الخليلي أن المريضة خضعت لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة بدأت بالاطلاع على تاريخها المرضي والكشف السريري ثم الأشعة التلفزيونية، والتصوير بالرنين المغناطيسي وأظهرت النتائج وجود "9" أورام ليفية ضخمة حجم أكبرها "13 " سنتيمتر، وتمت دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي على ضوء المعطيات التي توفرت بعد تشخيص الحالة، مع وضع رغبة المريضة في الإبقاء على الرحم، حيث أنها تزوجت مؤخراً وتتطلع للإنجاب.
وأوضحت أن الفريق الطبي في النهاية خلص إلى خطة علاجية، وأخضع المريضة لعملية جراحية تم فيها استئصال الأورام بشكل كامل وبدقة عالية مع المحافظة على الرحم، وقدرتها على الحمل، رغم ضخامة الأورام وصعوبة مكانها إذ أنها نشأت خلف الرحم، وامتدت للجهة الامامية.
واستطردت د.الخليلي قائلة أن العملية أجريت وفقاً للخطة العلاجية، وتكللت بالنجاح التام وبدون مضاعفات، وتم نقل المريضة مباشرة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت "4" أيام منومة، تحسنت خلالها حالتها الصحية باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة، قبل أن تغادر المستشفى لاحقاً وهي بحالة صحية جيدة، وقد تخلصت من كافة الأعراض التي قادتها إلى المستشفى حيث توقف النزيف، وانتهى انتفاخ وضغط البطن والآلام.