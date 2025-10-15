المرور السعودي: 6 اشتراطات لسير الشاحنات على الطرق

حددت الإدارة العامة للمرور ستة اشتراطات أساسية لسير الشاحنات على الطرق، مؤكدة أن الالتزام بها يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الانضباط على الطرق العامة والداخلية.
وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن من أبرز هذه الاشتراطات الالتزام بالسير في المسار الأيمن على الطرق متعددة المسارات، والتقيد بالأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها، إضافة إلى الامتناع عن نقل الركاب على متن الشاحنات وإحكام تغطية الحمولة المنقولة لضمان عدم تساقطها أثناء القيادة.
كما شدد المرور على ضرورة وضع إشارة عاكسة للضوء على شكل مثلث خلف الشاحنة عند التوقف ليلاً، والحرص على اتباع إجراءات السلامة كافة، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار جهود الإدارة لرفع مستوى الوعي المروري وتحقيق أعلى معايير الأمان لجميع مستخدمي الطرق.