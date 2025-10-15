المرور السعودي: 6 اشتراطات لسير الشاحنات على الطرق

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن من أبرز هذه الاشتراطات الالتزام بالسير في المسار الأيمن على الطرق متعددة المسارات، والتقيد بالأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها، إضافة إلى الامتناع عن نقل الركاب على متن الشاحنات وإحكام تغطية الحمولة المنقولة لضمان عدم تساقطها أثناء القيادة.