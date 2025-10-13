الطيار الغامدي يثير الجدل بتصريح: "الطيران لا يصلح للمرأة".. ويبرر رأيه بخبرة 41 عامًا

في تصريح لافت أثار تفاعلًا واسعًا، اعتبر الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي أن مهنة الطيران "لا تصلح للمرأة"، مبررًا ذلك بطبيعة المهنة والتحديات التي قد تواجهها المرأة خلال مسيرتها العملية.
وأوضح الغامدي، خلال حديثه في بودكاست "مختلف" (بترولي)، أن المرأة قد تضطر للانقطاع عن الطيران لفترات طويلة بسبب الحمل والولادة وفترة النفاس، ما يفرض عليها إعادة التأهيل وفق أنظمة الطيران المعتمدة، التي تلزم أي طيار لم يحلّق لمدة تتجاوز 90 يومًا بالخضوع للتدريب مجددًا، حتى وإن كان صاحب خبرة طويلة.
وأشار إلى أن هذا الانقطاع قد يمثل عبئًا ماليًا على شركات الطيران، التي تتحمل تكاليف إعادة تأهيل الطيارين، مضيفًا: "ليس كل وظيفة تصلح للمرأة، كما أن ليس كل وظيفة تناسب الرجل".
ولفت الغامدي إلى أن نسبة الطيارات النساء في العالم تتراوح بين 3 و7% فقط، حتى في الدول التي تشهد انفتاحًا في هذا المجال.
وعقب التفاعل مع تصريحه، نشر الغامدي تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، قال فيها: "هذا المقطع كامل من غير مونتاج.. مجرد وجهة نظر من واقع خبرتي 41 عامًا، ليست مفروضة على أحد"، مؤكدًا احترامه للمرأة ومكانتها، وأنه لا يشكك في قدراتها أو عقلها، لكنه يتمسّك برأيه بأن "الطيران لا يصلح لها.. وبس والله".
وأكد في تغريدته أنه لا يستقلّ بالمرأة ولا يهمّشها، بل يحترمها ويقدّر دورها في نمو وتطور الوطن.