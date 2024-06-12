طيران ناس يرفع السعة المقعدية لرحلات الصيف إلى الطائف وأبها والباحة لأكثر من 480 ألف بزيادة 21% لتعزيز السياحة الداخلية

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا أن زيادة السعة المقعدية إلى الوجهات الصيفية الداخلية يجسد التزام طيران ناس بتعزيز دوره كناقل وطني في دعم وتمكين القطاع السياحي في المملكة وتحقيق مستهدفاته الطموحة التي رسمتها رؤية السعودية 2030 بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية في منظومتي السياحة والنقل، كما تأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية تلبية لتفضيلات ضيوفنا المسافرين واستجابة للطلب المتزايد على الوجهات الداخلية خلال فترة الصيف من جميع مراكز عمليات طيران ناس حول المملكة. مشيراً إلى أن طيران ناس ومن خلال تسلم طائراته الجديدة سوف يواصل مضاعفة عملياته التشغيلية وتحقيق مستهدفاته بالتوازي مع النمو اللافت في حجم أسطوله وذلك في إطار خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع وزيادة حجم الأسطول التي أطلقها تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.