وزير الثقافة: 247 ألف مشارَكة من المدارس السعودية في مسابقة المهارات الثقافية

وتضع وزارتا الثقافة والتعليم العديد من الجوائز التي يصل مجموعها إلى أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي، حيث يحصل الفائزون في كل مسار من مسارات المسابقة ومن كل مرحلة دراسية على 100 ألف ريال للمركز الأول، و75 ألف ريال للمركز الثاني، فيما سيحصل المركز الثالث على 50 ألف ريال.