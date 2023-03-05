وزير الثقافة: 247 ألف مشارَكة من المدارس السعودية في مسابقة المهارات الثقافية

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، أن عدد المشارَكات في مسابقة المهارات الثقافية التي تقام في نسختها الأولى بالتعاون مع وزارة التعليم، بلغت 247 ألف مشاركة من المبدعات والمبدعين في المدارس السعودية.
وأطلقت وزارة الثقافة ووزارة التعليم "مسابقة المهارات الثقافية" في دورتها الأولى، وهي مسابقة تعدُّ الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى اكتشاف مواهب طلاب وطالبات التعليم العام، وتنمية مهاراتهم في المجالات الثقافية والفنية، بما يُسهم في استثمار شغفهم وأوقاتهم.
وتضع وزارتا الثقافة والتعليم العديد من الجوائز التي يصل مجموعها إلى أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي، حيث يحصل الفائزون في كل مسار من مسارات المسابقة ومن كل مرحلة دراسية على 100 ألف ريال للمركز الأول، و75 ألف ريال للمركز الثاني، فيما سيحصل المركز الثالث على 50 ألف ريال.
ويأتي إطلاق المسابقة في إطار العمل المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم تحت مظلة إستراتيجية "تنمية القدرات الثقافية"، وذلك لرفع مستوى ارتباط طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة بالثقافة والفنون، واكتشاف مهاراته، والعمل على تعزيزها وتنميتها، لخلق طاقات إبداعية جديدة تُسهم في فاعلية القطاع الثقافي السعودي وإثرائه.