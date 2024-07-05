ولي العهد يهنئ "ستارمر" بتعيينه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة

وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة تعيين دولتكم رئيساً للوزراء، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق، المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".