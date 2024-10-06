"سلام موبايل" تمدد اتفاقيتها مع "زين السعودية" للاستفادة من قدرات بنيتها التحتية إلى عام 2030

بدوره، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "نلتزم في مسيرتنا بدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وطموحات قيادتنا الرشيدة لتحويل المملكة إلى منارةٍ عالمية للابتكار والاقتصاد الرقمي الذكي، وندرك أنَّه من مسؤوليتنا تجاه وطننا ومجتمعنا أن نحقق شمولية رقمية ترتقي بتجارب عملائنا اليومية وتدعمهم في تحقيق تطلعاتهم، كما نعلم أيضاً أنَّ مسؤوليتنا تتجاوز الأفراد وقطاع الأعمال إلى شركائنا في هذا القطاع الحيوي وتحديداً مشغلي الاتصالات المتنقلة الافتراضيين. ولأنه بالتمكين يتضاعف الأثر، وبشمولية التعاون تتحقق شمولية الفائدة، فنحن نؤسس لمنافسةٍ إيجابية يستفيد منها الجميع وتنعكس على جودة الخدمات والحلول. ومن هذا المنطلق، قمنا بتمديد تحالفنا الاستراتيجي مع شركة الاتصالات المتكاملة "سلام موبايل" لسنوات إضافية حتى العام 2030، بعد سنوات من التعاون الوثيق والمثمر".