تركي الفيصل.. اللاعب المؤثر في السياسة السعودية

لم يتردد الأمير السعودي الشاب المبتعث وحفيد مؤسس المملكة العربية السعودية لحظة أن يعمل نادلًا في أحد مطاعم جورج تاون، لينقذ وظيفة زميله الكوبي، ذلك الشاب الذي ما زال يحتفظ برسالة أرسلها لوالده بعد أسبوعين فقط من سفره مستأذنًا العودة وقد أبكاه الشوق لعائلته، وهو نفس ذلك الشاب الذي زامل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وهو نفسه الذي كان يتحلق بإخوته في مساءات لا ينساها، يجتمعون مع والدهم الملك يقتنصون من وقته الثمين، وينهلون من دروس الحاكم العادل. وهو نفسه الذي كان يتلقى مصروف المبتعث ناقصًا 100 ريال، يعوّضها قلب الأم العظيمة؛ اقتطعت للادخار دون أن يعلم.. هذا الشاب الذي أصبح أحد أبرز السفراء السعوديين، والسياسيين المحنكين، وها هو اليوم فاخر الحضور، يقظ الإطلالة يقول لشباب بلده: "دائمًا اطلع واقرأ ما قاله ويقوله عدوك. من المستحيل للسياسة أن تكون جامدًا ثابتًا"، ويرد على سؤال آخر أنه لا يزال يسترشد بتعليمات أحفاده في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأنه ما زال في بداية السلم.