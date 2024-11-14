أمير المدينة يُدشّن مشروع "المرابط العائمة" في ينبع ويدعم استدامة البيئة البحرية والسياحية

كما شاهد الأميرُ سلمان بن سلطان عرضًا مرئيًّا عن مبادرة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع، والتي استعرضت مشروع "إحياء صنعة"، الذي يهدف إلى إعادة إحياء الحرف اليدوية بالتعاون مع الأسر الضمانية، عبر تدريب 60 متدربًا ومتدربة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.