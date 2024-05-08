الأولى عربيًّا.. "المحاسبين السعودية" تنضمّ إلى مجموعتَيْ "IAASB" و"IESBA"

شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ممثلة في كلٍّ من: مجلس معايير المراجعة، ولجنة سلوك وآداب المهنة فيها؛ في الاجتماع الدوري لمجموعتَيْ معدي المعايير في كل من مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد، ومجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة، وذلك خلال اجتماعين عقدتهما المجموعتان الأسبوع الماضي في نيويورك، ومثّل الهيئةَ فيهما بالمشاركة عن بعد كلٌّ من: رئيس لجنة سلوك وآداب المهنة أحمد الشنقيطي، ومستشار إدارة المعايير المهنية في الهيئة الدكتور ياسر النفيسة.