تعرّف على التخصصات المطلوبة لوظائف "المباحث العامة" العسكرية

وقد تضمّنت التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم: تمريض، ومختبرات طبية، وتغذية وسلامة الأغذية، وأنظمة وسلامة صحية، وتقنية الإنشاءات المدنية والمعمارية، وتقنية المساحة، وفنيين في التمديدات الصحية، والسمكرة والدهان، واللحام، والنجارة، والمطابع، وأيضًا تخصص جرافيكس ووسائط متعددة، وبرمجة حاسب آلي، وشبكات حاسب آلي، وحاسب آلي، وأمن سيبراني، ودعم فني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات/ علم البيانات وإدارة البيانات تقنية الاتصالات.