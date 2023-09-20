تعرّف على التخصصات المطلوبة لوظائف "المباحث العامة" العسكرية

أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن التخصصات المطلوبة لحَمَلة الدبلوم، والتي سيتم تعيين المقبولين بموجبها على رتبة "عريف"، فيما سيتم تعيين حَمَلة الثانوية العامة على رتبة "جندي"، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وقد تضمّنت التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم: تمريض، ومختبرات طبية، وتغذية وسلامة الأغذية، وأنظمة وسلامة صحية، وتقنية الإنشاءات المدنية والمعمارية، وتقنية المساحة، وفنيين في التمديدات الصحية، والسمكرة والدهان، واللحام، والنجارة، والمطابع، وأيضًا تخصص جرافيكس ووسائط متعددة، وبرمجة حاسب آلي، وشبكات حاسب آلي، وحاسب آلي، وأمن سيبراني، ودعم فني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات/ علم البيانات وإدارة البيانات تقنية الاتصالات.
كما تضمّنت: دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار - اتصالات، وتقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وسلاسل وإمداد/ خدمات لوجستية، وإدارة المواد، وتقنية القوى الكهربائية وتقنية الآلات الكهربائية والتقنية الميكانيكية وتقنية التبريد والتكييف وتقنية المحركات والمركبات وتقنية الكهرباء، وإلكترونيات المركبات، وتقنية الصيانة الميكانيكية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة أعمال إدارة مستودعات، وإدارة مكتبية، كذلك السكرتارية التنفيذية، والإدارة المالية/ أعمال بنكية، ثم المحاسبة، والسياحة والفندقة، وإدارة الفعاليات، وأخيرًا تخصص اللغات والترجمة.
ويمكن للراغبين التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة أبشر - توظيف "jobs.sa"، اعتبارًا من يوم السبت 15/ 3/ 1445هـ، ولمدة خمسة أيام.