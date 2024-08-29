شاهد.. رجال مرور العاصمة المقدسة يتعاملون مع موجة الأمطار مساء اليوم

شهدت العاصمة المقدسة مؤخراً جهوداً كبيرة من رجال المرور خاصة أثناء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة مساء اليوم، حيث لعب رجال المرور دوراً حيوياً في الحفاظ على النظام والسلامة العامة وانتشروا في مختلف ميادين وطرق العاصمة المقدسة.
وفور بدء هطول الأمطار عمل رجال المرور على توجيه حركة المركبات وتسهيل انسيابها لتجنب الاختناقات المرورية، التي قد تنجم عن تجمع المياه على الطرق وتواجد رجال المرور في المناطق التي تشهد تجمعات مائية كبيرة مثل الأنفاق والمرتفعات لضمان عدم وقوع حوادث مرورية.
وشملت جهودهم استخدام كاميرات المراقبة وأنظمة الإشارات الذكية للتفاعل مع الوضع المروري في الوقت الحقيقي، وتم تحويل مسارات الحركة المرورية في حال إغلاق بعض الطرق بسبب تجمع المياه مما ساهم في منع الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة السائقين والمشاة.
أثبت رجال المرور في العاصمة المقدسة أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة الظروف الجوية الصعبة؛ حيث بذلوا جهوداً كبيرة لضمان سلامة الجميع والحفاظ على سير الحياة اليومية بشكل طبيعي.
وبث الحساب الرسمي للمرور صوراً لجهود رجاله أثناء هطول الأمطار.