شاهد.. رجال مرور العاصمة المقدسة يتعاملون مع موجة الأمطار مساء اليوم

شهدت العاصمة المقدسة مؤخراً جهوداً كبيرة من رجال المرور خاصة أثناء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة مساء اليوم، حيث لعب رجال المرور دوراً حيوياً في الحفاظ على النظام والسلامة العامة وانتشروا في مختلف ميادين وطرق العاصمة المقدسة.