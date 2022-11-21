مطار الملك فهد.. نقطة انطلاق الجماهير لمونديال كأس العالم 2022

وتواصلت استعدادات مطار الملك فهد لاستقبال وتفويج الجماهير الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم، لدعم وتشجيع المنتخب خلال مشواره ضمن منافسات البطولة، التي يخوض أولها غداً مع منتخب الارجنتين.