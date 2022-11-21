مطار الملك فهد.. نقطة انطلاق الجماهير لمونديال كأس العالم 2022

انطلقت اليوم أولى الرحلات المباشرة بين مطار الملك فهد الدولي ومطار الدوحة الدولي لنقل مشجعي المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتواصلت استعدادات مطار الملك فهد لاستقبال وتفويج الجماهير الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم، لدعم وتشجيع المنتخب خلال مشواره ضمن منافسات البطولة، التي يخوض أولها غداً مع منتخب الارجنتين.
وتجمع مشجعو الأخضر في المنطقة المخصصة للمشجعين والجماهير في المطار، إلى جانب رابطة المشجعين التابعة لوزارة الرياضة التي ستكون حاضرة على المدرجات خلال لقاءات المنتخب في المونديال.
وأكد المشجعون مساندتهم وثقتهم بالمنتخب لتقديم مستوى يليق به وبجماهيره العريضة.
وأقلعت الرحلة الأولى عند الساعة 12:45 صباحاً بركاب بلغ عددهم 276، فيما أقلعت الرحلة الثانية عند الساعة 06:00 صباحًا بـ 330 راكبًا.