محليات

مطار الملك فهد.. نقطة انطلاق الجماهير لمونديال كأس العالم 2022

المشجعون أكدوا ثقتهم بالمنتخب لتقديم مستوى يليق به وبجماهيره
مطار الملك فهد.. نقطة انطلاق الجماهير لمونديال كأس العالم 2022
واس
واس

انطلقت اليوم أولى الرحلات المباشرة بين مطار الملك فهد الدولي ومطار الدوحة الدولي لنقل مشجعي المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتواصلت استعدادات مطار الملك فهد لاستقبال وتفويج الجماهير الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم، لدعم وتشجيع المنتخب خلال مشواره ضمن منافسات البطولة، التي يخوض أولها غداً مع منتخب الارجنتين.

وتجمع مشجعو الأخضر في المنطقة المخصصة للمشجعين والجماهير في المطار، إلى جانب رابطة المشجعين التابعة لوزارة الرياضة التي ستكون حاضرة على المدرجات خلال لقاءات المنتخب في المونديال.

وأكد المشجعون مساندتهم وثقتهم بالمنتخب لتقديم مستوى يليق به وبجماهيره العريضة.

وأقلعت الرحلة الأولى عند الساعة 12:45 صباحاً بركاب بلغ عددهم 276، فيما أقلعت الرحلة الثانية عند الساعة 06:00 صباحًا بـ 330 راكبًا.

مطار الملك فهد الدولي
كأس العالم 2022
مطار الدوحة الدولي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org