"البنيان" يثمّن إشادة مجلس الوزراء بإنجازات التعليم في المناهج والتأهيل والذكاء الاصطناعي والتدريب التقني

أعرب وزير التعليم يوسف البنيان عن تقديره العميق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، منوهًا في الوقت نفسه بإشادة مجلس الوزراء الموقر بما تحقق من منجزات وطنية رائدة.
وأكد البنيان أن ما أشار إليه المجلس يعكس حجم التطوير الكبير في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى التقدم في عدة مسارات، منها تطوير المناهج، والتأهيل المهني للمعلمين والمعلمات، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والتوسع في التدريب التقني، واكتشاف الموهوبين، إضافة إلى توفير بيئات تعليمية محفّزة للطلاب والطالبات.
وشدد وزير التعليم على أن هذه الإنجازات جاءت ثمرةً لدعم القيادة الرشيدة، والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز دور التعليم كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.