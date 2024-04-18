الجنسية عهد وميثاق.. "اعتدال": الهوية الوطنية أساسٌ جامع وخيار الأمن والتنمية

وأضاف "اعتدال" أن الجنسية تأتي تعبيرًا عن العهد والميثاق، والرابطة القوية التي كما تمنح حقوقًا لحاملها من الأمن والصحة والتعليم والتنمية وجودة الحياة والرفاهية وغير ذلك؛ فإنها تُرَتب واجبات مقدسة من الانتماء الوطني وإتمام أعلى درجات الإخلاص والولاء والوفاء للوطن، والاعتزاز بالارتباط الوثيق به وبقيادته وبكل ما يحقق أمنه واستقراره ووحدته.