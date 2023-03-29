تشوّه خَلقي يقيّد طفولة "مجرشي".. مناشدة بالعلاج في مراكز متخصّصة

تقيّدت طفولة يوسف المجرشي منذ ولادته بتشوّه خَلقي في قدمه اليمنى، إذ إنها تعاني اعوجاجاً شديداً منعه المشي واللهو كأقرانه، وعلى الرغم من مراجعات والده به في أحد مستشفيات جازان إلا أنه لا تتوافر به إمكانية علاج لحالة يوسف، ونصحه بالتوجه للمدن الطبية في الرياض ومنطقة مكة المكرّمة.
وقال والد يوسف لـ"سبق": "أريد تحويل ولدي للعلاج في مدينة الرياض؛ نظراً لوضعه الصحي، وأريد التوجيه لي بذلك من الجهات المختصّة، علماً بأنني طلبت تحويله من قِبل مستشفى بجازان وأفادوني ليس لديهم الصلاحية بذلك، حيث والد يوسف من القبائل النازحة، ولديه معاملة هوية في الأحوال المدنية، كما أن لديه هوية حصر القبائل في منطقة جازان وصادر له سجل خاص بذلك".
ووفقاً للتقرير الطبي، فإن الطفل يعاني اعوجاجاً أو حنف القدم اليمنى منذ الولادة ويحتاج إلى سلسلة التصحيح للقدم.