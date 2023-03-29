تشوّه خَلقي يقيّد طفولة "مجرشي".. مناشدة بالعلاج في مراكز متخصّصة

وقال والد يوسف لـ"سبق": "أريد تحويل ولدي للعلاج في مدينة الرياض؛ نظراً لوضعه الصحي، وأريد التوجيه لي بذلك من الجهات المختصّة، علماً بأنني طلبت تحويله من قِبل مستشفى بجازان وأفادوني ليس لديهم الصلاحية بذلك، حيث والد يوسف من القبائل النازحة، ولديه معاملة هوية في الأحوال المدنية، كما أن لديه هوية حصر القبائل في منطقة جازان وصادر له سجل خاص بذلك".