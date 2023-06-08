أزمة الصرف الصحي تتواصل بجازان.. ومواطنون: نريد حلًّا عاجلًا

وقال مواطنون: إن الأزمة تتوسّع لتصل إلى بعض أجزاء صبيا وأبو عريش، وبدأت بعض المجاري تطفح، على خلفية توقف صهاريج الصرف نتيجة خلاف بينهم وبين متعهّد جديد، وفي ظل عدم توفّر شبكة صرف صحي تغطي أجزاء كبيرة من منطقة جازان.