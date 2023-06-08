محليات

أزمة الصرف الصحي تتواصل بجازان.. ومواطنون: نريد حلًّا عاجلًا

تحذيرات من أضرار صحية وبيئية تتوسّع لتشمل المحافظات ومناشدات للأمانة
أزمة الصرف الصحي تتواصل بجازان.. ومواطنون: نريد حلًّا عاجلًا
سبق
سبق

تتواصل أزمة الصرف الصحي بجازان بعد توقف صهاريج الشفط بشكل مفاجئ منذ عدة أيام، وسط تحذيرات من أضرار صحية وبيئية ومناشدات لأمانة منطقة جازان بإنهاء المشكلة بشكل عاجل.

وقال مواطنون: إن الأزمة تتوسّع لتصل إلى بعض أجزاء صبيا وأبو عريش، وبدأت بعض المجاري تطفح، على خلفية توقف صهاريج الصرف نتيجة خلاف بينهم وبين متعهّد جديد، وفي ظل عدم توفّر شبكة صرف صحي تغطي أجزاء كبيرة من منطقة جازان.

وتوقّع مواطنون أن ترتفع أسعار أعمال صهاريج الصرف الصحي في مختلف المحافظات نتيجة الخلاف الجاري الذي ينتظر حلًّا قطعيًّا من جهات الاختصاص.

جازان
الصرف الصحي

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