نزيف الأسفلت يتواصل.. تقاطع المزرق بـ"عارضة جازان" يحصد مزيدًا من الضحايا

يشار إلى أن تقاطعات طريق العارضة- الحميراء شهدت، منذ إنشاء الأرصفة، حالة من الاستياء؛ بسبب بُعدها، حيث كان مستشفى العارضة العام ضمن المواقع الحيوية التي يعاني قُصّادها من الالتفاف ويقطعون مسافة طويلة، وذلك قبل أن يتم تشكيل لجنة للعمل على فتح مدخل أمام المستشفى.