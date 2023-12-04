نزيف الأسفلت يتواصل.. تقاطع المزرق بـ"عارضة جازان" يحصد مزيدًا من الضحايا

لا يزال نزيف الحوادث المرورية مستمرًا على تقاطع قرى المزرق شمال محافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، حيث وقع اليوم حادث شنيع راح ضحيته شخصان وأصيب ثالث بإصابات خطيرة.
وقال السكان: البعض يتجه لعكس السير؛ بهدف الوصول إلى القرى بشكل أسرع؛ نظرًا لأنه يكون أقل التفافًا بعد تقاطع المزرق، وأقرب تقاطع يقع بعيدًا في الحميراء على بعد 4 كيلومترات تقريبًا.
وأضاف السكان لـ"سبق": شهد الانقطاع خلال الفترة الماضية وقوع عدد من الحوادث معظمها مميت، والسبب هو التقاطع نفسه، والحل هو فتح تقاطع آخر أمام قرى المدمدمة مع وضع مطبات في كل التقاطعات.
يشار إلى أن تقاطعات طريق العارضة- الحميراء شهدت، منذ إنشاء الأرصفة، حالة من الاستياء؛ بسبب بُعدها، حيث كان مستشفى العارضة العام ضمن المواقع الحيوية التي يعاني قُصّادها من الالتفاف ويقطعون مسافة طويلة، وذلك قبل أن يتم تشكيل لجنة للعمل على فتح مدخل أمام المستشفى.
وناشد المواطنون سرعة إعادة النظر في التقاطعات التي تبعد عن بعضها وعن بعض القرى مسافات طويلة، مما يدفع السكان لاستخدام أقرب تقاطع.
وكان المجلس المحلي بالمحافظة قد ناقش الأمر في إحدى جلساته في وقت سابق، وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة طلبات المواطنين حول إجراء حلول للسياج، وإيجاد فتحات استدارة إلى المستشفى العام والكلية التقنية والقرى الشمالية.