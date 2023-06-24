أمين العاصمة المقدسة يشكّل لجنة ميدانية لمكافحة الذبح العشوائي

وتَضَمّن القرار تعيين طلق بن مطلق المسعودي من أمانة العاصمة المقدسة "رئيسًا" للجنة، ومحمد بن مصلح الحازمي من البنك الإسلامي للتنمية "عضوًا"، وعبدالعزيز بن عطية الثبيتي من وزارة البيئة والمياه والزراعة "عضوًا"، والمقدم فواز بن رده السلمي من مرور العاصمة المقدسة "عضوًا"، ورئيس رقباء ماجد بن سعدالله المالكي من شرطة العاصمة المقدسة "عضوًا"، وسلمان بن خالد الروقي من أمانة العاصمة المقدسة "سكرتيرًا" للجنة.