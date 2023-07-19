"البدر" يزور "سدايا" ويطلع على جهودها في البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية

واصطحب الدكتور الغامدي، الدكتور البدر، في جولة بمرافق سدايا، اطلع خلالها على أعمال "سدايا" في سبيل تحقيق رؤيتها الأوسع لمستقبل الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وجهودها المعنية بالتمكين الرقمي لعدد من الجهات الحكومية، والمبادرات النوعية التي تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتلك التي تقود معرفتها التقنية لدعم عدة قطاعات حيوية في المملكة؛ من خلال مركز التميز للمدن الذكية ومركز عمليات الرياض الذكية، وغيرها من الخدمات الرقمية المتقدمة.