"الكهموس": القيادة وفرت جميع الخدمات والإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحجاج

رفعَ رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وثمن اهتمام وحرص القيادة على توفير جميع الخدمات والإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحجاج، والتوجيه الكريم لجميع القطاعات المشاركة في الحج ببذل الجهود لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن ورعايتهم وتيسير أدائهم نسكَ الحج بأجواء مريحة وآمنة، وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية التي أسهمت بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.
ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المولى - عزَّ وجلَّ- أن يجزيَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من جليل الرعاية والاهتمام.