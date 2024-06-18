"الكهموس": القيادة وفرت جميع الخدمات والإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحجاج

رفعَ رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.