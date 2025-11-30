وكالة الفضاء السعودية: عام 2025 يشهد نشاطًا شمسيًا متزايدًا

تواصل وكالة الفضاء السعودية اهتمامها بمتابعة الظواهر المتزايدة في طقس الفضاء والانفجارات الشمسية خلال عام 2025م، نظرًا لما قد تسببه من تأثيرات على عددٍ من الأنظمة الحيوية مثل: الاتصالات الفضائية، والأقمار الصناعية، والملاحة الجوية، ويسهم ذلك في تمكين الجهات المختصة والباحثين من مراقبة طقس الفضاء والتنبؤ بآثاره على القطاعات الحساسة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.