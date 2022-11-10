"معادن" تبدأ زراعة 100 ألف شجرة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

جاء ذلك في إطار مساهمة "معادن" في المسؤولية الاجتماعية والالتزام البيئي، وحرصًا منها على البيئة المستدامة، وبتمكين من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق أهدافها البيئية المستدامة، وذلك ضمن مبادرة "اترك أثرًا" التي تتبنّاها المحمية.