"معادن" تبدأ زراعة 100 ألف شجرة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

أطلقت "معادن" بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية؛ زراعة 100 ألف شجرة.
جاء ذلك في إطار مساهمة "معادن" في المسؤولية الاجتماعية والالتزام البيئي، وحرصًا منها على البيئة المستدامة، وبتمكين من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق أهدافها البيئية المستدامة، وذلك ضمن مبادرة "اترك أثرًا" التي تتبنّاها المحمية.
وبدأت "معادن" أعمال الزراعة، اليوم، بمرحلتها الثانية في كل من: وادي القليبة، ووادي فجر بمنطقة تبوك في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتستمرّ حتى منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المتطوعين والمتطوعات من أبناء المجتمع المحلي بمنطقة تبوك.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أطلقت خلال هذا العام 14 مبادرة تطوعية، ما بين حملات لزيادة الرقعة الخضراء، مثل زراعة الشتلات ونثر البذور وحملات إصحاح بيئي وتوعية، إضافة لحملات تشجير بعدد يزيد على 600 ألف شتلة.