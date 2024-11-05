بالصور.. السعودية "أم بدر" لـ"سبق": هكذا كنا نعالح جلود الغنم لصناعة "الشنّة".. ومنتجنا التراثية تعجب زوارنا من أنحاء العالم

وتعمل "أم بدر" بمهارة على معالجة جلد الغنم، وتصنع بنفسها كل خطوة من خطوات "الشنّة"، من تنظيف الجلد إلى تشكيله بأحجام مختلفة وتعبئته بالتمور، ورغم أن "الشنّة" بحجمها التقليدي تُستخدَم منذ القدم، إلا أن الأحجام الصغيرة التي ابتكرتها تلبي احتياجات الزوّار الباحثين عن منتج "الشنّة" ويكون سهل الحمل.