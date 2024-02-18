حرارة أقل من معدلاتها ورياح نشطة وضباب في بعض المناطق الأيام القادمة وموعد ارتفاع درجات الحرارة

تُواصل درجات الحرارة انخفاضها في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الأحد؛ بحيث تكون أبرد من معدلاتها المعتادة بعدة درجات، كما يُحتمل تشكّل الضباب والضباب الخفيف على أجزاء عديدة من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة صباح يوم الأحد، بالإضافة إلى أجزاء من محافظة طريف وغرب عرعر، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتنشط أيضًا الرياح الشمالية على أجزاء عدة من المنطقة الشرقية وجنوب المملكة، وكذلك بعض سواحل الغربية بما فيها محافظة ومدينة جدة.
ويُتوقع أن يكون الطقس هذا الأسبوع مستقرًّا بوجه عام في غالبية مناطق المملكة عدا أجزاء محدودة إجمالًا من المرتفعات الجنوبية الغربية، مع ارتفاع على درجات الحرارة تدريجيًّا خلال الأسبوع، وتكون حول معدلاتها المعتادة، وتُوالي ارتفاعها مع نهاية الأسبوع، وتصبح أدفأ من معدلاتها المعتادة بعدة درجات، والأجواء تصبح معتدلة نهارًا؛ في حين تكون باردة ليلًا.
وتشير بعض المخرجات المحوسبة إلى احتمالية اقتراب منخفض جوي علوي جديد من المملكة خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وقد يؤدي إلى تجدد فرص الأمطار في بعض المناطق. ويحتاج ذلك إلى المزيد من المتابعة خلال قادم الأيام.