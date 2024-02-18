حرارة أقل من معدلاتها ورياح نشطة وضباب في بعض المناطق الأيام القادمة وموعد ارتفاع درجات الحرارة

تُواصل درجات الحرارة انخفاضها في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الأحد؛ بحيث تكون أبرد من معدلاتها المعتادة بعدة درجات، كما يُحتمل تشكّل الضباب والضباب الخفيف على أجزاء عديدة من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة صباح يوم الأحد، بالإضافة إلى أجزاء من محافظة طريف وغرب عرعر، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتنشط أيضًا الرياح الشمالية على أجزاء عدة من المنطقة الشرقية وجنوب المملكة، وكذلك بعض سواحل الغربية بما فيها محافظة ومدينة جدة.