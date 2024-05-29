حلول السحابة " Cloud Solutions" للإتصالات وتقنية المعلومات تشارك في معرض "جيتكس أفريقيا 2024" بالمغرب

في خطوة كبيرة ومتميزة نحو التوسع والإنتشار في عالم الإتصالات وتقنية المعلومات ، تشارك حلول السحابة " Cloud Solutions " للإتصالات وتقنية المعلومات ، في النسخة الثانية من "جيتكس أفريقيا 2024"، والذي يٌعد أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في قارة أفريقيا . حيث ينطلق اليوم ويستمر حتى 31 مايو 2024، بمدينة مراكش، بالمملكة المغربية. إذ تأتي مشاركة Cloud Solutions في هذا الحدث التقني الأضخم تأكيداً لمكانتها وخبراتها المتراكمة ، وكأحد أبرز الشركات الرائدة في المجال الرقمي، كما أنها أثبتت قدراتها على قيادة الإبتكار وتحديداً في قطاع الرعاية الصحية ، وتسعى أيضاً لترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً، من خلال المشاركة في الملتقيات والمعارض الدولية.
وتهدف شركة " Cloud Solutions" رائدة الحلول الرقمية من مشاركتها في هذا المعرض عبر جناحها الذي يحمل الرقم 4C-32))، إلى مواكبة أبرز الأحداث الإقليمية والعالمية وتعزيز تأثيرها في مجال الابتكار التكنولوجي ونطاق تطبيق حلولها المبتكرة دولياً ، بجانب إبراز حلولها الريادية في عالم الأتمتة الرقمية والخدمات السحابية، واستعراض أحدث إبتكاراتها في الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا والتطبيقات الذكية ، وإطلاع الزوار على المنتجات التقنية التي تقدمها الشركة وساهمت في تطوير وتجويد القطاع الصحي .
هذا ويجمع المعرض روَّاد القطاع التقني وممثِّلين عن أبرز الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا، ويُغطّي جُملةً من القطاعات تشمل المدن الذكية والأمن السيبراني واقتصاد البيانات والتنقّل والرعاية الصحية والاتصالات. ويُشكّل فرصةً لتعزيز الحوار والتفاعل بين روّاد التكنولوجيا وقادة الأعمال، إضافةً إلى إستعراض أحدث الإبتكارات والتطورات في القطاع التقني والسحابة الإلكترونية، وانترنت الأشياء والأمن السبراني، والصحة الرقمية ، والذكاء الإصطناعى.
الجدير بالذكر أن "GITEX AFRICA" يُعد أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، والذي تشارك فيه أكثر من 120 دولة مما يعزز مكانته ودوره بصفته منصة رئيسية للإبتكار والتنمية ، كما أنه يكتسب أهمية متزايدةً في ظلِّ الارتفاع المتوقع للاستثمارات في القطاع التكنولوجي بقارة افريقيا من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050م ، بجانب إطلاق المعرض لمبادرة مستقبل الصحة العالمية.