حلول السحابة " Cloud Solutions" للإتصالات وتقنية المعلومات تشارك في معرض "جيتكس أفريقيا 2024" بالمغرب

في خطوة كبيرة ومتميزة نحو التوسع والإنتشار في عالم الإتصالات وتقنية المعلومات ، تشارك حلول السحابة " Cloud Solutions " للإتصالات وتقنية المعلومات ، في النسخة الثانية من "جيتكس أفريقيا 2024"، والذي يٌعد أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في قارة أفريقيا . حيث ينطلق اليوم ويستمر حتى 31 مايو 2024، بمدينة مراكش، بالمملكة المغربية. إذ تأتي مشاركة Cloud Solutions في هذا الحدث التقني الأضخم تأكيداً لمكانتها وخبراتها المتراكمة ، وكأحد أبرز الشركات الرائدة في المجال الرقمي، كما أنها أثبتت قدراتها على قيادة الإبتكار وتحديداً في قطاع الرعاية الصحية ، وتسعى أيضاً لترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً، من خلال المشاركة في الملتقيات والمعارض الدولية.