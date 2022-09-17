العيادة الطبية المتنقلة في عزلة الدير بـ"حجة" تُقدم خدماتها لـ1.354 مستفيدًا خلال أسبوع

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 350 مريضًا، وعيادة الطوارئ 143 فردًا، وعيادة الباطنية 163 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات؛ فيما صُرفت الأدوية لـ677 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 13 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.