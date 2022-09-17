محليات

العيادة الطبية المتنقلة في عزلة الدير بـ"حجة" تُقدم خدماتها لـ1.354 مستفيدًا خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الخدمات الطبية للمستفيدين باليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الخدمات الطبية للمستفيدين باليمن
واس
واس

قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ1.354 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 350 مريضًا، وعيادة الطوارئ 143 فردًا، وعيادة الباطنية 163 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات؛ فيما صُرفت الأدوية لـ677 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 13 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 128 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
محافظة حجة اليمنية
العيادة الطبية المتنقلة

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