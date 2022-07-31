تتسع لـ18 سريرًا.. "سعود الطبية" تدشن وحدة "السكتة الدماغية"

من جانبه، أشار رئيس الوحدة الدكتور محمد صلواتي إلى أن جميع المرضى يخضعون منذ لحظة دخولهم لبرنامج تأهيلي متكامل؛ بدءًا من العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب ومشاكل البلع؛ مبينًا أن الوحدة تملك طاقمًا طبيًّا مؤهلًا ومدربًا على التعامل مع جميع حالات السكتات الدماغية بقيادة استشاريي المخ والأعصاب الحاصلين على الزمالة الطبية في تخصص السكتات الدماغية.