"البسامي" يُصدر قرارات ترقية 6711 فردًا من منسوبي الأمن العام

ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.