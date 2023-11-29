لأول مرة بالشرق الأوسط.. مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل سينتج مُركّز الفانيديوم

وتعمل "أرامكو السعودية" على مشروع متنزه أرامكو البيئي في جازان، وهو مبادرة مجتمعية شهدت تجاوبًا كبيرًا من إمارة المنطقة، حيث يجري إنشاؤه على مساحة 2 مليون متر مربع، وتنوي الشركة زراعة أكثر من ربع مليون شجرة من النوع المحلي بالمتنزه، إضافة إلى العديد من برامج ومبادرات المواطنة في أرامكو السعودية، حيث تم تقديم الدعم لقرابة ألف مزارع للبن في سبع محافظات بجازان، فضلًا عن دعم الصيادين، ومربي النحل لتحسين إنتاجهم وبالتالي الحصول على دخلٍ يضمن لهم الحياة الكريمة، وطوّرت الشركة كورنيش بيش بطول 2.0 كلم ويشمل مرافق تحظى بزيارة نحو خمسة آلاف شخص أسبوعيًا.