برنامج المشروع يكشف تفاصيل تطوير ميناء الدمام ورفع طاقته إلى 7.5 مليون حاوية

وأشار "الغصاب" إلى أهمية الشراكة بين القطاعات والتكامل لإنجاز المشروع، مؤكدًا أن هذه الشراكة والعلاقة التعاونية بين "موانئ" ومختلف القطاعات العاملة بالمشروع تسهم في تسريع الأداء التشغيلي، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الأعمال، بما يؤدي لتوفير مناخ أعمال مناسب، يتسم بالمرونة. كما يسهم التعاون بين القطاعات العاملة بالمشروع في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس بالقطاع اللوجستي والتشغيل؛ بغرض الإسهام في أتمتة عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير خدمات البنية التحتية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.