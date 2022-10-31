استمرار ارتفاع الصادرات السلعية خلال أغسطس 2022 بنسبة 49.1%

وأضافت: ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 60.2% على أساس سنوي، وبلغت نسبة مساهمتها من إجمالي الصادرات حوالي 74.4%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية "تشمل إعادة التصدير" ارتفاعًا بنسبة 16.6% على أساس سنوي.