استمرار ارتفاع الصادرات السلعية خلال أغسطس 2022 بنسبة 49.1%

أكّدت وزارة الاقتصاد والتخطيط استمرار ارتفاع الصادرات السلعية خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة 49.1% على أساس سنوي، لتبلغ 133.7 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 60.2%.
وقالت الوزارة، وفق النشرة التحليلية للتجارة الدولية خلال شهر أغسطس 2022: حقق الميزان التجاري فائضًا في شهر أغسطس 2022 ليبلغ 72.7 مليار ريال، وذلك بسبب ارتفاع الصادرات السلعية، فيما ارتفعت الواردات بـ 20% لتبلغ حوالي 61 مليار ريال.
وأضافت: ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 60.2% على أساس سنوي، وبلغت نسبة مساهمتها من إجمالي الصادرات حوالي 74.4%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية "تشمل إعادة التصدير" ارتفاعًا بنسبة 16.6% على أساس سنوي.
وأردفت الوزارة في نشرتها: ارتفعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 24.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية، بينما انخفضت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 6.0% وهي تمثل 29.3%.