"كبار العلماء" تحثّ عموم المسلمين في المملكة على المساهمة في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وقالت: إن المساهمة في هذه الحملة مما يتأكد امتثالًا لما أوصانا به الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإسعاف المنكوبين والمحتاجين من المسلمين، ثم امتثالًا لدعوة ولاة الأمر أيدهم الله، ونظرًا للحاجة الملحّة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. قال الله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون}، وقال عليه الصلاة والسلام: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس)، وقال صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)؛ سائلة الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وكل من أسهم في هذه الحملة خير الجزاء.