بنجلاديش 9276.. "أسعار استقدام العمالة المنزلية من 6 دول" تُبرزها "مساند"

كشفت منصة مساند عن متوسط أسعار استقدام العمالة المنزلية في بعض الدول، مشيرة إلى أن ذلك يأتي دعماً للجهود المبذولة في تنظيم وتطوير قطاع الاستقدام التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقالت المنصة: "أوغندا سقفها الأعلى 8,300، ومتوسط الأسعار 6,635، وبنجلاديش سقفها الأعلى 11,750، ومتوسط الأسعار 9,276".
وأضافت: سريلانكا سقفها الأعلى 13,800، ومتوسط الأسعار 13,446، وكينيا سقفها الأعلى 9,000 ومتوسط الأسعار 7,609".
وأردفت المنصة: الفلبين سقفها الأعلى 14,700 ومتوسط الأسعار 14,447، وإثيوبيا سقفها الأعلى 5,900 ومتوسط الأسعار 5,259".
يُذكر أن منصة مساند هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكلٍ متكاملٍ، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.