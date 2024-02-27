بنجلاديش 9276.. "أسعار استقدام العمالة المنزلية من 6 دول" تُبرزها "مساند"

كشفت منصة مساند عن متوسط أسعار استقدام العمالة المنزلية في بعض الدول، مشيرة إلى أن ذلك يأتي دعماً للجهود المبذولة في تنظيم وتطوير قطاع الاستقدام التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.