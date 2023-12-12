"ثبات للإنشاءات المحدودة" تحصد المركز الأول عن فئة "أفضل مشروع" في جوائز التميُّز في قطاع المقاولات لعام 2023م

حصدَت شركة "ثبات للإنشاءات المحدودة" على المركز الأول عن فئة "أفضل مشروع" في جوائز التميُّز في قطاع المقاولات لعام 2023م، وذلك بعد نجاحها في تنفيذ 10 مبانٍ تضم 580 وحدة سكنية بالقرية الساحلية في مشروع البحر الأحمر، بالتحالف مع شركة "أمانة" باستخدام أحدث تقنيات البناء، وهي المباني مُسبقة الصُنع "Modular Boxes"، التي تم تصميمها وتصنيعها محليًا لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المحتوى المحلي وتشجيعه، وتم بناؤها وتشييدها وتركيبها بالكامل من قبل الخبرات الوطنية والكوادر العاملة في التحالف.