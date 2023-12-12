"ثبات للإنشاءات المحدودة" تحصد المركز الأول عن فئة "أفضل مشروع" في جوائز التميُّز في قطاع المقاولات لعام 2023م

حصدَت شركة "ثبات للإنشاءات المحدودة" على المركز الأول عن فئة "أفضل مشروع" في جوائز التميُّز في قطاع المقاولات لعام 2023م، وذلك بعد نجاحها في تنفيذ 10 مبانٍ تضم 580 وحدة سكنية بالقرية الساحلية في مشروع البحر الأحمر، بالتحالف مع شركة "أمانة" باستخدام أحدث تقنيات البناء، وهي المباني مُسبقة الصُنع "Modular Boxes"، التي تم تصميمها وتصنيعها محليًا لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المحتوى المحلي وتشجيعه، وتم بناؤها وتشييدها وتركيبها بالكامل من قبل الخبرات الوطنية والكوادر العاملة في التحالف.
وتعتبر جائزة التميُّز في قطاع المقاولات، هي إحدى مُبادرات الهيئة السعودية للمقاولين التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع المقاولات.
يأتي التعاون بين شركتي "ثبات للإنشاءات المحدودة" وأمانة" لتحقيق التكامل بين أعمال الشركتين، بهدف إنجاز المشاريع النوعية، حيث وتمتلك "ثبات للإنشاءات المحدودة" خبرة عريقة في مجال البنية التحتية والمباني والتشييد وتتخصص "أمانة" في نظام المباني مُسبقة الصُنع "Modular Boxes"
ويُعتبر استخدام التحالف لتقنية "Modular Boxes"، الأول من نوعه في مشروع البحر الأحمر، حيث تم تنفيذها في القرية الساحلية التي بدأ تطويرها لتكون منطقة سياحية وسكنية وتجارية تضم العاملين والموظفين والإداريين العاملين في مشروع البحر الأحمر. ويفخر تحالف "ثبات للإنشاءات المحدودة وأمانة" بأن كافة مراحل التصنيع للمباني مُسبقة الصُنع تمت محليًا بأيادٍ سعودية بالتعاون مع أفضل الخبراء والمتخصصين من مختلف الجنسيات، وقد تكفل التحالف بجميع أعمال البنية التحتية والتجميع لـ "Modular Boxes" لتشكيل المباني بشكلها النهائي.
وقد قام تحالف "ثبات للإنشاءات المحدودة وأمانة" بتنفيذ مشروع البحر الأحمر بأعلى المعايير العالمية في كافة مراحل التنفيذ، حيث تم تصميم المباني مُسبقة الصُنع في بيئة افتراضية لنمذجة معلومات البناء (BIM) باستخدام أحدث البرامج، ليتمكن مدراء المشروع من العمل مع مستشاريهم بشكل جماعي لتقييم أداء المبنى قبل التصنيع والبناء. وتُعتبر مباني المشروع صديقة للبيئة "Green Building" لتتكامل بشكل جيد مع البيئة الحالية، من حيث الطاقة واستخدام الموارد.
وتمكنَّ تحالف "ثبات وأمانة" من التغلب على كافة التحديات التي واجهته خلال تنفيذ أعمال المشروع وأهمها الموقع البعيد عن أي خدمات لوجستية. كما يفخر التحالف بالتزامه بتسليم المشروع في الوقت المخطط له، وهذا ما يعكس قيم شركة "ثبات للإنشاءات المحدودة" وشركة "أمانة" في الالتزام والاحترافية.
وقد حرصت كلاً من شركتي "ثبات للإنشاءات المحدودة" و"أمانة" على وضع بصمتهما في هذه الوجهة السياحية العالمية، التي يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وهو أحد المشاريع الكُبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى ابتكار معايير جديدة للسياحة المُتجددة والتنمية المُستدامة، وخلق تجارب سياحية فريدة وذكريات تخلَّد في الذاكرة.