في سيتي سكيب العالمي 2025.. الراشد العقارية ترسخ دورها في قيادة التحول العقاري

وأكدت الشركة أن المشاركة أسهمت في ترسيخ الثقة بعلامتها ودعم حضورها في القطاع، إضافة إلى فتح مسارات جديدة للتعاون وبناء العلاقات. وتشير إلى أن ما تحقق خلال المعرض يمثل خطوة مهمة نحو المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تطوير المنتجات أو توسيع الأعمال، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية وتعزيز دورها في رفع جودة المنتج العقاري في المملكة.