ضبط مُخالفَيْن للأنظمة البحرية في مكة.. حرس الحدود يصادر أدوات صيد وأسماكًا

شهدت محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة ضبط مواطن ومقيم من الجنسية التركية، إثر مخالفتهم للوائح الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية، وذلك أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية للمملكة دون الحصول على تصريح نظامي.
ووفقًا لما أعلنته المديرية العامة لحرس الحدود، فقد تمت مصادرة أدوات الصيد المستخدمة وكميات من الأسماك المصيدة، واتُّخذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت حرس الحدود أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على الحياة الفطرية أو الأنظمة البيئية، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، أو عبر (994)، (999)، و(996) في بقية مناطق المملكة.
وشددت على أن جميع البلاغات تُستقبل بسرية تامة، وأن المخالفين ستتم محاسبتهم دون تهاون.