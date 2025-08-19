ضبط مُخالفَيْن للأنظمة البحرية في مكة.. حرس الحدود يصادر أدوات صيد وأسماكًا

وأكدت حرس الحدود أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على الحياة الفطرية أو الأنظمة البيئية، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، أو عبر (994)، (999)، و(996) في بقية مناطق المملكة.