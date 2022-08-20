نجاح عملية استكشاف وترميم أُذن وسطى تحت التخدير الموضعي بـ"تخصصي الطائف"

أجرى فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف عملية ناجحة للمرة الأولى على مستوى "صحة الطائف"؛ لاستكشاف وترميم الأذن الوسطى لمريضة بالعقد الخامس من عمرها، كانت تعاني منذ أربعة أعوام التهابًا مزمنًا بالأُذن اليمنى، مع اشتباه ورم كوليسترولي، إضافة إلى ضَعْف حاسة السمع.
وأجرى الدكتور فارس الغامدي عملية جراحية تحت التخدير الموضعي، جنَّبت المريضة الحاجة إلى التخدير الكامل، وهو ما يتم استخدامه عادة في هذا النوع من العمليات. وقد لوحظ على المريضة التحسُّن في حاسة السمع بشكل مباشر خلال إجراء العملية، كما أنها ساهمت في تقصير فترة الملاحظة والعناية بالمريضة بعد العملية.