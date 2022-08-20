نجاح عملية استكشاف وترميم أُذن وسطى تحت التخدير الموضعي بـ"تخصصي الطائف"

وأجرى الدكتور فارس الغامدي عملية جراحية تحت التخدير الموضعي، جنَّبت المريضة الحاجة إلى التخدير الكامل، وهو ما يتم استخدامه عادة في هذا النوع من العمليات. وقد لوحظ على المريضة التحسُّن في حاسة السمع بشكل مباشر خلال إجراء العملية، كما أنها ساهمت في تقصير فترة الملاحظة والعناية بالمريضة بعد العملية.