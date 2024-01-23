انطلاق أعمال "منتدى مكة للحلال" بمئات العارضين من مختلف أنحاء العالم

وأوضح الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي أن المنتدى الذي ينطلق من مكة المكرمة لرمزيتها، تم تنظيمه بسبب الحاجة لعقد فعالية كبيرة عالميًا تجمع مختلف الصناع والمؤثرين في صناعة الحلال على المستوى الدولي، وسينعقد سنويًا تحت عنوان "حيث يصنع القادة مستقبل الحلال"، وسيتم اختيار عنوان مختلف يتم التركيز عليه في كل دورة، حيث يأتي هذا العام يأتي تحت شعار "الإبداع والابتكار في صناعة الحلال"، وقد جمع الشخصيات القيادية من القطاعات الحكومية ومن القطاعات التجارية من حول العالم.