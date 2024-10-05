أمانة الرياض تُشرك السكان في تسمية 29 حديقة وفق معايير وتصنيفات حديثة

أطلقت أمانة منطقة الرياض عبر موقعها الإلكتروني التصويت لتسمية 29 حديقة في مدينة الرياض؛ تعزيزًا لدورها المجتمعي في إشراك السكان في اتخاذ القرار، وتلبية لحاجات السكان، وإيمانًا بأهمية دور المجتمع في التخطيط والتنمية الحضرية إحدى مستهدفات إستراتيجية الأمانة نحو نمو أعمالها، وتطورها والعمل على بناء بيئة حضرية مميزة.
وتأتي مبادرة إشراك المجتمع في اختيار أسماء 29 حديقة في مدينة الرياض وفق بناء لغوي مرتبط بالسياسة اللغوية التي تتبناها الأمانة في التسميات، وربط الأسماء بالامتداد الحضاري للمدينة، وفق تصنيفات حددتها الأمانة وفق الاتجاهات فيالأمانة، شمال الرياض، شرقها، وسطها والحدائق المميزة، غرب الرياض، جنوب الرياض، وجاءت التصنيفات للتعبير عن معانِ طبية في شمال الرياض، نباتات وطيور ومخلوقات حية في شرق الرياض، أعلام وآثار وأماكن أثرية ومعالم إسلامية في وسط الرياض والحدائق المميزة، مُدن وقُرى وجبال وأودية سعودية في غرب الرياض، معادن مخلوقات كونية في جنوب الرياض.
ويشار إلى أن هذه التصنيفات والمعايير ستسهم في بناء صورة ذهنية عن اتجاهات الرياض، وسهولة تحديد الأماكن، إضافة إلى القيمة المعرفية في إظهار التسميات، وتداولها في المجتمع، امتدادًا لدور الأمانة في صناعة وعي مجتمعي بحضارة الرياض، وتنوعها، وريادة الأمانة في تفعيل السياسات اللغوية في بناء التسميات بصفتها أمانة رائدة تعمل على تطوير المدينة وفق أعلى المعايير العالمية والعلمية والاستفادة من العلوم المختلفة في بناء أعمال الأمانة؛ لتحقيق استراتيجيتها في تفعيل الدورالمجتمعي، وإشراك السكان في التنمية الحضرية البيئة لأمانة رائدة تسهم في نمو الرياض وازدهارها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.