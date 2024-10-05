أمانة الرياض تُشرك السكان في تسمية 29 حديقة وفق معايير وتصنيفات حديثة

ويشار إلى أن هذه التصنيفات والمعايير ستسهم في بناء صورة ذهنية عن اتجاهات الرياض، وسهولة تحديد الأماكن، إضافة إلى القيمة المعرفية في إظهار التسميات، وتداولها في المجتمع، امتدادًا لدور الأمانة في صناعة وعي مجتمعي بحضارة الرياض، وتنوعها، وريادة الأمانة في تفعيل السياسات اللغوية في بناء التسميات بصفتها أمانة رائدة تعمل على تطوير المدينة وفق أعلى المعايير العالمية والعلمية والاستفادة من العلوم المختلفة في بناء أعمال الأمانة؛ لتحقيق استراتيجيتها في تفعيل الدورالمجتمعي، وإشراك السكان في التنمية الحضرية البيئة لأمانة رائدة تسهم في نمو الرياض وازدهارها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.