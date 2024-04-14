"تعليم جدة" تدعو مرشحي الوظائف التعليمية إلى الحضور لمطابقة الوثائق والمقابلة

وأوضحت الإدارة أن الفحص الطبي ولجنة المطابقة والمقابلة يبدآن من 8 شوال الجاري حتى اليوم التالي، فيما يتم التوجه لمقر العمل وتوقيع العقود في الثاني والعشرين من الشهر.