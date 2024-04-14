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"تعليم جدة" تدعو مرشحي الوظائف التعليمية إلى الحضور لمطابقة الوثائق والمقابلة

بدء الفحص الطبي ولجنة المطابقة والمقابلة من 8 شوال الجاري ولمدة يومين
"تعليم جدة" تدعو مرشحي الوظائف التعليمية إلى الحضور لمطابقة الوثائق والمقابلة

رحّبت إدارة تعليم جدة بالمرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية، داعية الجميع إلى الحضور لمطابقة الوثائق وإجراء المقابلات الشخصية، وفق الخطة الزمنية المرفقة.

وأوضحت الإدارة أن الفحص الطبي ولجنة المطابقة والمقابلة يبدآن من 8 شوال الجاري حتى اليوم التالي، فيما يتم التوجه لمقر العمل وتوقيع العقود في الثاني والعشرين من الشهر.

وطالبت الإدارة بإحضار أصول المستندات التالية لمطابقتها وإجراء المقابلات الشخصية التي تشمل "الهوية الوطنية ووثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والرخصة المهنية"، إضافة إلى شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة وترجمة السجل الأكاديمي - الوثيقة في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.

إدارة تعليم جدة
الوظائف التعليمية التعاقدية

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