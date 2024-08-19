مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق "مدونة الإبل" تزامنًا مع عام الإبل

ويأتي إطلاق هذه المدونة إسهامًا من المجمع في تثبيت ركيزة رئيسية من ركائز هويتنا الوطنية الأصيلة؛ للتعريف بالقيمة الثقافية للإبل؛ إذ كانت رمزًا تستفتح به القصائد، وبها تشكلت الصور الشاعرية، وضُربت الأمثال برفقتها الطويلة للإنسان، ووفائها الشديد له، وصولًا إلى وقتنا الراهن الذي تبرز فيه الإبل بوصفها شاهدًا حيًّا على الأصالة، وعنصرًا ثقافيًّا أساسيًّا من عناصر الهوية السعودية.