"الأرصاد": رياحٌ سطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.