صفر مئوية.. هذه المدينة سجلت اليوم أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة وجازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بصفر مئوية.