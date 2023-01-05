صفر مئوية.. هذه المدينة سجلت اليوم أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة وجازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بصفر مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة وجازان 30 درجة مئوية، ونجران 28 درجة، القنفذة وشرورة 26 مئوية، وجدة وينبع وبيشة 24 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بصفر مئوية، تليها القريات 2 مئوية، ثم عرعر وسكاكا 4 درجات، وحائل 5 مئوية، وتبوك 6 درجات.
وسجّلت بريدة وعرعر وسكاكا أعلى نسبة رطوبة 100%.