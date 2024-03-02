لَقَطات جوية تحكي تميز وإبداع فعاليات "موسم ملح القصب 2"

إضافة إلى مسرح بجانب دار الشيخ عبدالله بن زاحم، يحتضن عروضًا إبداعية، وفنونًا أدائية، وأمسيات شعرية لأبرز شعراء القصب، ومحاضرات ثقافية، ومنافسة متخصصة في عالم الطهي.